تفاصيل قضية كريم الهواري بعد رفض الطعن على حبسه 3 سنوات.. تسبب في وفاة 4 طلاب

استيقظ الكثيرون اليوم الأحد على أنباء رفض محكمة النقض الطعن المُقدم من المتهم كريم الهواري، على الحكم الصادر في حقه بحبسه 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حادث الشيخ زايد»، التي لقي فيها 4 طلاب مصرعهم بعد اصطدامه بهم بالخطأ، وأيدت الحكم، بعدما عاقبته محكمة الجيزة لاتهامه بالقتل الخطأ لأربعة طلاب في حادث تصادم الشيخ زايد وقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات في جلستها التي انعقدت في 4 يونيو من العام الماضي 2022.

اتهام كريم الهواري بحيازة مواد مخدرة

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كريم الهواري قيامه في 10 ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بحيازة مواد مخدرة «الكوكايين» بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا خلال قيادته لسيارته، ما تسبب في مصرع 4 شباب اصطدم بهم عن طريق الخطأ وهم عبدالله درويش، ويوسف محمد العباسي، وعمر حمدي، وسعيد حسن، لرعونته وإهماله وعدم احترامه للقوانين واللوائح الخاصة بالسرعة، وقيادته للسيارة تحت تأثير المخدرات.

كريم الهواري ورط 4 آخرين

وخلال متابعة قضية حادث الشيخ زايد، ظهر 4 أشخاص وانتحلوا صفة قضائية وتوجهوا إلى مكان وقوع الحادث للاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت الحادث، ولكن شاهد الرؤية رفض إعطاؤها لهم وتوجه للنيابة العامة لإبلاغهم ما حدث ففوجئ باثنين منهم في مقر النيابة، وتم القبض عليهم وتقديمهم للمحكمة التي قضت بحبسهم 3 سنوات.

وخلال انعقاد الجلسة الأولى من محاكمة المتهم كريم الهواري، التي كانت في 1 يناير 2022، شهدت العديد من الأحداث الصراخ والعويل ووصل الأمر إلى فقدان بعض أمهات الضحايا وعيهن بعد رؤية المتهم كريم الهواري نائما على سرير داخل الجلسة، وهو ما أثار غضبهن، وتم تأجيل الجلسة وأخذت القضية مجراها الطبيعي في المحاكمة من تقديم المستندات وسماع مرافعة النيابة ومرافعة المتهم والدفاع بالحق المدني، وخلال الجلسة الماضية حدثت المفاجأة التي قلبت القضية رأسا على عقب وهي تنازل أسر الضحايا رسميا عن القضية في الشهر العقاري، وحجزت المحكمة جلسة اليوم السبت للنطق بالحكم على المتهم كريم الهواري.