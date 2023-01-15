النقض تنظر طعن كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد على حكم حبسه 3 سنوات

تنظر محكمة النقض، بعد قليل أولى جلسات الطعن المُقدم من المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، على الحكم الصادر في حقه بحبسه 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حادث الشيخ زايد» والتي لقي فيها 4 طلاب مصرعهم بعد اصطدامه بهم بالخطأ.

السجن المشدد 3 سنوات

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، في وقت سابق، المتهم كريم الهواري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على خلفية تسببه في مصرع 4 شباب بسبب قيادته لسيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة والكحولية.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كريم الهواري قيامه في 10 ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بحيازة مواد مخدرة «الكوكايين» بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا أثناء قيادته لسيارته، مما تسبب في مصرع 4 شباب اصطدم بهم عن طريق الخطأ وهم عبدالله درويش، ويوسف محمد العباسي، وعمر حمدي، وسعيد حسن، لرعونته وإهماله وعدم احترامه للقوانين واللوائح الخاصة بالسرعة، وقيادته للسيارة تحت تأثير المخدرات.