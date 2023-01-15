وزير التموين: نسب ‏التخفيضات على السلع بمعارض أهلا رمضان أكثر من 30%

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم افتتاح عدد من معارض أهلاً رمضان بعدة محافظات، وجار التوسع في إنشاء عدد آخر من تلك المعارض بجميع المحافظات بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضا بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرا إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30%.

ونوه المصيلحي، بأن معارض أهلا رمضان تتضمن توفير جميع السلع الأساسية بخصومات تتخطى 30%، وتكثيف سلاسل الإمداد، وهو ما يؤدي لتدفق السلع وخفض الأسعار في السوق المحلية.

معارض أهلا رمضان 2023

جاء ذلك خلال افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي بمحافظة الجيزة، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسؤولين.

وتفقد مدبولي والوزراء المرافقون، جانبا كبيرا من المعرض للوقوف على توافر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية التي تهم المواطن، وكذا التأكد من بيعها بأسعار مناسبة.

وتجول رئيس الوزراء بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة التي تقدم منتجات بأسعار مخفضة وتشمل منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن، كما شاهد العروض المقدمة بالمعرض ومنها كرتونة سلع غذائية تتضمن أهم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة.