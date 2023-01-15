عاجل.. رئيس الوزراء: تخفيضات تصل إلى 50% على السلع في معارض أهلا رمضان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ حجم السلع متوافر بالمنافذ بأي كميات بنسب تخفيضات كبيرة جدا، يملسها المواطن، وأقل بكثير من المنافذ الخاصة الأخرى الموجودة.

وأضاف «مدبولي»، خلال افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمحافظة الجيزة: «معرض أهلًا رمضان سيشهد توافر كل أنواع السلع الرئيسية بتخفيضات تصل إلى 50%، وأوجه الشكر للزملاء العارضين الموجودين، لأنهم أوفوا بكل ما وعدوا به على مدار الفترات السابقة».

وتابع رئيس الوزراء: «ما يحدث في معرض أهلا رمضان، جزء من جهد الدولة بكل مؤسساتها مع القطاع الخاص لتوفير السلع، لمدة تقترب من 4 أشهر لكل الأسر المصرية، من أجل إحداث التوازن في السوق».

وأوضح: «تأكدت اليوم، أن السلع الرئيسية التي كان يقال إن السوق يعاني من نقصها متواجدة بوفرة كاملة، وكل المواطنين سيلمسون هذا الموضوع».