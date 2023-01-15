خبير معلوماتي لـ إيمان الحصري: الشريحة الذكية تحلل بيانات الحالة المزاجية للمريض وتعالجه

قال المهندس محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات، إن المشروع الذي طرحه رجل الأعمال العالمي أيلون ماسك والخاص في زراعة شريحة أسفل طبقة الجلد في رأس الإنسان، ومن خلالها يجرى اتصالها عبر جهاز الهاتف الذكي أو الأجهزة المتصله بتلك الشريحة، قيد التطبيق وفقا لمتطوعين، لكن هناك تباطؤ في المشروع إلى حد كبير.

الشريحة ذكية وتساعد على الشفاء

وأضاف «الحارثي»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الشريحة الذكية لعلاج الاكتئاب من شأنها محاولة نقل البيانات التي تنتج عن الموجات العصبية وتحليل بيانات الحالة المزاجية للمريض، والعمل عليها من أجل المساعدة على الشفاء.

الشريحة تحول الموجات الصادرة عن المخ إلى حركة

واستطرد: «بعض الشركات نفذت بالفعل بعض المستشعرات والمجسات التي يتم ارتدائها على الرأس، وتحويل الموجات الصادرة عن المخ إلى حركة، وبالتالي ستساعد تلك الأجهزة لمن يعانوا أزمات صحية في عدم القدرة الحركية بنسبة كبيرة نتيجة الأمراض التي تصيب الأعصاب نتيجة الإشارات التي تنتج، ويجرى نقلها عبر المجسات التي على الرأس إلى حركة».

وأوضح أن وظيفة مثل تلك الشرائح هو الحصول على البيانات والمعلومات للحالة الصحية لكل شخص، وهو الهدف الرئيسي من مثل تلك التكنولوجيا.