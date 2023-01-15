علماء أمريكيون يبتكرون علاجا غير مألوف للاكتئاب.. شريحة ذكية تزرع في الدماغ

توصل علماء أمريكيون إلى علاج جديد غير مألوف لمرض الاكتئاب عبارة عن شريحة إلكترونية ذكية يتم زرعها فى الدماغ.

وتعمل الشريحة الذكية تحسين المزاج ومعالجة الاكتئاب ويطلق عليها غرسة دماغية، وهي تقنية تتسابق العديد من الشركات على استخدامها في علاج بعض الأمراض التي تصيب الدماغ أو ترتبط به.

وأوضحت شركة «Inner Cosmos» المتخصصة بتطوير التكنولوجيا القابلة للزرع في الجسم وصاحبة هذا الابتكار أنه سيتم بدء التجارب البشرية على هذا العلاج الجديد للاكتئاب خلال 6 أشهر.

آلية عمل شريحة علاج الاكتئاب

وعن آلية عمل الشريحة، فإنها توضع تحت جلد الإنسان ويتم ربطها بالدماغ كما يتم ربطها بهاتف ذكي لتوفير المعلومات ومتابعة الحالة الصحية، إلا أن الشركة صاحبة الابتكار تؤكد أن هذه الشريحة ما تزال تحت التجربة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتحتوي الشريحة الرقمية على جزأين: قطب كهربائي يوضع تحت جلد فروة الرأس و«جراب الوصفات الطبية» الذي يستقر على شعر المستخدمين لتشغيل الجهاز.

وترسل الشريحة نبضات كهربائية صغيرة إلى منطقة الدماغ المصابة بالاكتئاب، وهي القشرة الأمامية الظهرية اليسرى، مرة واحدة يومياً لمدة 15 دقيقة، ولا يلزم أن يكون الجهاز الخارجي على الرأس عندما لا يتم العلاج.

وفى مرحلة ما قبل التجارب،تم زراعة الشريحة بالفعل في رأس أول مريض وهو من سانت لويز بولاية ميسوري فى أمريكا، ومن المقرر أن يختبر المريض هذا الابتكار لمدة عام واحد، كما أن لدى الشركة تجربة بشرية أخرى من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.

وأوضح المؤسس والمدير لشركة «Inner Cosmos» ميرون غريبيتز: «مهمتنا هي خلق عالم يستعيد القوة المعرفية للبشرية من خلال إعادة توازن العقل البشري،منوها إلى أن العالم في حالة اضطراب شديد مما يؤدي إلى اضطراب الإدراك، حيث يشعر الملايين بالآثار، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الاكتئاب».

وتابع «نعتقد أن نهجنا يمكن أن يهدئ حياة أولئك الذين يعانون من الاكتئاب، وفي النهاية يتوسع ليشمل الاضطرابات المعرفية الأخرى».