«الرقابة الإدارية» تعقد برنامجا تدريبيا للخبراء المعنيين بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد

تستضيف هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، البرنامج التدريبي الأول للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بتفعيل إعلان الرياض بمشاركة 46 خبيرا من الدول العربية الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

دعم الشراكات الدولية والعربية مع المنظمات الدولية

وخلال كلمة الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بفعاليات افتتاح البرنامج التدريبي، رحب بالحضور، وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار حرص مصر الدائم على دعم الشراكات الدولية والعربية مع المنظمات الدولية والأجهزة النظيرة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، وثمن التعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية «نزاهة» وجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ البرنامج.

وفى كلمتها، تقدمت الدكتورة مها بخيت مدير الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بالشكر لهيئة الرقابة الإدارية علي استضافتها للبرامج التدريبية المقدمة للخبراء العرب المعنيين بتنفيذ الاتفاقية العربية والمنعقدة تفعيلاً لإعلان الرياض بغرض إكساب المشاركين مجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بالإطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومنهجية الرد على أسئلة التقييم الذاتي لاستعراض تنفيذها.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ومن جانبها، أكدت كريستينا ألبرتين مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الإقليمية لتعظيم جهود منع ومكافحة الفساد بالدول الأطراف، وهو ما نحتفل به اليوم من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للخبراء الحكوميين من الدول الأطراف لبحث الأطر القانونية للاتفاقية العربية ومنهجية قائمة التقييم الذاتي، وأفضل الممارسات ذات الصلة، بالإضافة إلى الجوانب العملية والنظرية، وفي نهاية كلمتها تقدمت بالشكر لهيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كونهما شريكان قويان لدعم بناء قدرات كوادر جهات إنفاذ القانون بالمنطقة.

يأتي هذا البرنامج ضمن ثلاثة برامج ستقوم هيئة الرقابة الإدارية بتنظيمهم للخبراء الحكوميين من الدول الأطراف خلال العام الجاري من خلال الشراكة المتميزة بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية «نزاهة» وجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.