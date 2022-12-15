قناة الحياة تنشر تصريحات رئيس هيئة الرقابة الإدارية.. التحول الرقمي سبيل مكافحة الفساد

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، منشورا جديدا، عن أبرز تصريحات عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على خلفية ما نظمته الهيئة خلال احتفاليتها بمقرها لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة.

- دعم الرئيس السيسي لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر.

- تكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية تكليف رئاسي واستجابة لرغبة شعبية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته.

- فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وميكنة كافة الإجراءات وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي أفضل سبل مكافحة الفساد.

- الدولة أنفقت ما يزيد على 30 مليار جنيه لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة .

- اهتمامنا ببرامج التوعية بمخاطر الفساد استهدف إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة والتأكيد على ما يتمتع به المصري من أخلاقيات.

- تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية استلزم تطوير هيكلنا التنظيمي واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات .

- البنية المعلوماتية مشروع قومي ضخم تكلف أكثر من مليار جنيه لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة.

- حرصنا على تطوير قدرات كوادرنا بتحديث دورات الأكاديمية الوطنية وإيفادهم للخارج للتعرف على أفضل التجارب الدولية.

- الرقابة الإدارية وقعت 25 مذكرة تفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة .

- أطلقنا برنامجا لمنح الماجستير والدكتوراه كأول شهادة علمية متخصصة في هذا الشأن لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.

- طورنا أسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة للاستفادة من الشباب المتميزين من خريجي الجامعات الحكومية والدولية.

- ضم عدد من الخريجات لأول مرة للعمل كعضوات بهيئة الرقابة الإدارية.

- الدولة أتاحت لنا أحدث التقنيات لأعمال التحريات الإلكترونية ومكافحة جرائم الاتجار في البشر والأعضاء والنقد الأجنبي والاحتيال الرقمي.

- تم بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية بالاستعانة بخبرات البنك الدولي لتطوير مؤشرات قياس أداء مكنتنا من متابعة التنفيذ بدقة وفعالية.

- بلغت نسبة المستهدف من المرحلة الثانية للاستراتيجية 86% بشراكة أكثر من 100 جهة وطنية حكومية وغير حكومية.

- الدولة حرصت على نشر تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية وما تم إنجازه لينعكس ذلك في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي.

- تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية GFMIS انعكس على جودة التقارير المالية والحد من مخاطر الفساد بالجهات المختلفة.

- تنظيم المنتدى الافريقي الأول لمكافحة الفساد وفاء بالالتزامات الدولية في المجالات ذات الصلة.

- انتخب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصر رئيسًا للمؤتمر حتى عام 2024.

- طورت هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الدليل العملي لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد.

- النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراء الدوليين لتليق بمكانة مصر

- نعاهد الجميع أن نبذل قصارا جهدنا لتحقيق رسالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق رؤيتها.