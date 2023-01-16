تشييع جثمان الشاعر ناصر الجيل عقب صلاة الظهر من فيصل بالجيزة

قررت أسرة الشاعر ناصر الجيل أن يتم تشييع جثمانه اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد «كومباند تاون فالي» بشارع الهداية، متفرع من المريوطية فيصل وشارع كعابيش بمنطقة طوابق فيصل.

الشاعر ناصر الجيل رحل إثر أزمة صحية كان تعرض لها منذ أيام عن عمر ناهز 47 عاما، وذلك حسب تأكيد الفنان والشاعر محمد البوغة لـ«الوطن».

ناصر الجيل قدم عددا من الأغنيات لـ راغب علامة

يذكر أن ناصر الجيل قدم خلال مشواره عددا كبيرا من الأغنيات المهمة منها، «بعشقك وبوعدك وأنا مبهزرش» مع الفنان راغب علامة، و«سؤال بسيط وحاجات متخصكش للفنانة أصالة نصري»، و«انزل وشارك» للفنان هاني شاكر.