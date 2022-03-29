ناصر الجيل: رأيت فى راغب علامة ملكا للرومانسية

قال الشاعر الغنائي ناصر الجيل إن أغنيته الجديدة ملك الرومانسية مع الفنان راغب علامة، سيجرى إطلاقها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن «علامة» سجلها منذ فترة، أثناء تواجده في القاهرة.

وأوضح الجيل في تصريحات لـ«الوطن» أن الأغنية فور كتابتها ولحنها الموسيقار محمد ضياء، رأيت فيها الفنان راغب علامة، كونه بالنسبة لي ملكا من ملوك الرومانسية فى الأغنية العربية.

أغنية ملك الرومانسية

أشار الشاعر إلى أن الأغنية كان يفترض طرحها منذ فترة، لكن راغب أجلها لطرحها فى وقت مناسب.

وأكد الجيل أن الأغنية ليست التعاون الأول مع راغب علامة، بل تعاون معه من قبل في عدد من أهم وأنجح أغنياته، منها «بعشقك، بوعدك، اللي بعيد، وما بهزرش».

راغب علامة يطرح «ممكن أزعلك» مع شريف صبري

كان راغب علامة قد طرح مؤخرا أغنية «ممكن أزعلك»، من إخراج شريف صبري، كلمات محمد البدري، ألحان بينو، توزيع موسيقي مدحت خميس، جرى تصويرها على طريقة مسلسل سكويد جيم الكوري، أثناء تواجد راغب علامة في القاهرة مع نهاية العام الماضي.

كان «علامة» قد أثار الجدل خلال الأسابيع الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته أثناء حلوله ضيفا في أحد البرامج التليفزيونية المصرية، حينما قال إن بعض الأزواج يطلبون من زوجاتهم تقبيله حينما يقابلونه في الحفلات.