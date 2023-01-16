«القوى العاملة» تعلن أسماء 159 عاملا مصريا لديهم مستحقات في الأردن

ذكرت وزارة القوى العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن استكمالا لما تم تحويله سابقا، عملية تحويل القائمة الـ109 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 159 عاملا مصريا لدى المؤسسة، غادروا عمان نهائيا.

وبحسب بيان عن وزارة القوى العاملة، تلقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي في الأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه بالأسماء معلومات الاستحقاق كافة، مناشدا المواطنين الذين لديهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، والمنشورة على صفحة فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وحال كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما

وأضاف الملحق العمالي، أنّه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة لـ الضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ إعلان تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنّه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان: