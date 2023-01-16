النطق بالحكم على المتهم بقتل عمته في بورسعيد لسرقتها 17 يناير

قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل محاكمة المتهم بقتل عمته العجوز في حي العرب إلى يوم 17 يناير المقبل، وذلك لطلب ممثل الدفاع عن المتهم تأجيل المرافعة لانشغاله في جلسة أخرى.

وصدر القرار برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي.

وتعود أحداث القضية يوم 2 أغسطس الماضي بحي العرب، والمتهم فيها «أسامة س. ح»، 42 عاما، عاطل، بقتل المجني عليها عمته أم هاشم حسن، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد أن عقد العزم على قتلها، واتجه حيث تسكن في شارع الزقازيق بنطاق الحي لطلب المال منها كعادته، حيث كان ينفقه على المخدرات، فرفضت المجني عليها.

جيران المجني عليها يروون التفاصيل

وقال جيران السيدة العجوز، إنّها طلبت منهم منعه من الصعود لمنزلها، حيث كان يحصل على المال منها عنوة، وفي يوم الحادث جاء في ساعة مبكرة، وحين دخلت إلى الشقة لإحضار المال له، هجم عليها وخنقها حتى الموت.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بقتل عمته العجوز، بسبب مروره بضائقة مالية، فذهب للمتوفاة في اليوم السابق للواقعة وطلب منها مبلغًا ماليًّا وأعطته 100 جنيه، وطلبت منه الحضور في اليوم التالي على حد قوله، وهو يوم الحادث للحصول على بقية المبلغ، وذهب إليها لكنها رفضت إعطاءه المبلغ، فأنهى حياتها وسرق محتويات المحفظة والمشغولات الذهبية الخاصة بها، واشترك معه آخرون في بيع المسروقات.