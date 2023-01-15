المخرج الأمريكي مايكل باي متهم بقتل حمامة في إيطاليا

يواجه المخرج الأمريكي مايكل باي اتهامات بقتل حمامة أثناء تصور أحداث فيلمه «6 Underground» في إيطاليا، عام 2018، وهو ما نفاه تماما بعد انتشاره بشكل واسع، ووصف تلك الأخبار بـ«الكاذبة والمتهور والتشهيرية»، حيث إنه لم يُتهم قط بقتل حيوان، على حد تعبيره.

طالب ماثيو روزينجارت، محامي المخرج مايكل باي موقع «TheWrap» في خطاب بالتراجع أو تصحيح التقرير الذي نشرته الأسبوع الماضي، بشأن حادثة الحمام، موضحا: «قصة TheWrap تنص على أن باي متهم أو اتُهم بقتل حمامة فيما يتعلق بالفيلم الذي أخرجه»، متابعا: «هذه العبارات خاطئة ببساطة كما أنها ضارة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

محامي مايكل باي: فشل في اختيار أفراد الطاقم المسؤولين عن التعامل مع الحيوانات

ذكر موقع «TheWrap» أن المخرج يواجه اتهامات في إيطاليا تتعلق بقتل حمامة في موقع تصوير فيلم «6 Underground» في روما، على الرغم من قيامه بعدة محاولات لتوضيح القضية مع السلطات الإيطالية، واستشهد التقرير بأحد المطلعين على الإنتاج الذي قال إن الحمام الزاجل قُتل خلال أحد المشاهد ولأن «باي» هو المخرج فيتحمل المسؤولية.ويعتبر الحمام من الأنواع المحمية في إيطاليا ولدى الدولة قانون وطني يجعل من غير القانوني إيذاء أو قتل أو أسر أي طائر بري.

يقول محامي «باي»، إن التهمة الوحيدة في إيطاليا تتعلق بما إذا كان السيد باي، بصفته مخرج الفيلم، قد فشل في الإشراف بشكل صحيح على أفراد الطاقم (الذين لم يكن لديه حتى القدرة على توظيفهم) المسؤولين عن التعامل مع الحيوانات في موقع التصوير.

المخرج مايكل باي يرفض دفع غرامة للسلطات الإيطالية: لن أعترف بذنب إيذاء حيوان

وقال «باي» إنه لن يدخل في التفاصيل لأن القضية قيد النظر في المحكمة، كما رفض خيار دفع تسوية غرامة صغيرة مع السلطات الإيطالية ، قائلاً: «لن أعترف بالذنب بإيذاء حيوان، أنا من محبي الحيوانات المعروفين وناشط رئيسي في مجال الحيوانات، ولم يصاب أي حيوان خلال أي عمل عملت فيه خلال الثلاثين عامًا الماضية».