تصدير 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم الاثنين، انتظاماً في حركة وصول ومغادرة السفن، وكذلك تداول البضائع العامة والمتنوعة.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن 8 سفن متراكية على أرصفة المواني التابعة للهيئة، مشيرا إلى تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و686 شاحنة، و26 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان، أن حركة تداول الواردات سجلت 2000 طن بضائع، و329 شاحنة، وسيارة واحدة، فيما سجلت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، و357 شاحنة، و25 سيارة.

وبحسب البيان، استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين «الحرية 2» و«دليلة»، بينما تغادر السفينة «أمل».

تداول 2200 طن بضائع و231 شاحنة بميناء نويبع

وشهد ميناء نويبع، اليوم الاثنين، تداول 2200 طن بضائع و231 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة «سينا»، فيما شهد الميناء أمس رحلات وصول وسفر لثلاث سفن، هي «أيلة» و«بريدج» و«سينا»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1098 راكبا عبر موانيها.