4 تطبيقات لإنشاء «ريلز» على منصات التواصل.. مجانية وسهلة الاستخدام

توغلت التكنولوجيا في كل شيء بالحياة وأصبحت جزءً لا يتجزأ منها، فلم تترك مجالا إلا وضعت فيه بصمة مميزة، ومن حين لآخر تظهر اكتشافات جديدة تلقى قبولاً لدي مستخدميها، ومن بين هذه المستحدثات، خاصية «الريلز» المعنية بنشر مقاطع فيديو صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بإضافة تأثيرات ونصوص وملصقات وموسيقى وغيرها، ويمكن لبعض التطبيقات، الاستعانة بها لتحرير مقاطع «ريلز».

تطبيق WeVideo:

يتيح لك إنشاء مقاطع ريلز احترافية ويوفر تأثير الشاشة الخضراء، لتغيير خلفية الفيديو الخاص بك لإضفاء مظهرا يوحي أنك في مكانٍ ما غير المكان الأصلي للفيديو، ويحتوي على مقاطع موسيقية، ومؤثرات صوتية ومقاطع فيديو مخزنة، وهو متاح مجاناً على آب ستور ومتجر جوجل.

تطبيق FilmoraGo:

هو أسهل تطبيقات تحرير الفيديو لإنشاء ريلز، وأكثرها شوعاً ويتيح تحرير مقاطع الفيديو بسهولة وإضافة النصوص المتحركة، والملصقات والمقاطع الصوتية، ويمكن تحميله مجاناً.

تطبيق Canva:

يكثر استخدامه لدي مصممين الجرافيك، حيث يوفر قوالب يمكن تخصيصها بما يتناسب مع تفضيلاتك، وملايين الصور والرسوم التوضيحية وجدولة وقت النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتخزين ونشر مقاطع الفيديو الخاصة بك في أي مكان.

ويوجد بالتطبيق قوالب متنوعة لإنتاج فيديوهات مناسبة للمنصات المختلفة، مثل: «تيك توك، كواي، إنستجرام ويوتيوب» وغيرها، وهو متاح بشكل مجاني.

تطبيق Clips:

يسمح بتصوير مقاطع فيديو، مميزة ثلاثية الأبعاد وبتأثيرات الواقع المعزز، كإطلاق انفجارات قصاصات الورق أو أي تأثير تريده، وهذا التطبيق متاح فقط لمستخدمي آيفون وآيباد.