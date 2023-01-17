30 حملة طرق أبواب في قرى «حياة كريمة» بالغربية للتوعية ضد الإدمان

تواصل محافظة الغربية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات مبادرة «قرية بلا إدمان»، في قرى مركز زفتى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، والتي تعمل على محاربة الإدمان والتوعية بمخاطر الإدمان وأضراره على صحة الإنسان والأسرة والمجتمع المحيط به.

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك تعاونا كبيرا مع صندوق مكافحة المخدرات في تنفيذ فعاليات مبادرة «قرية بلا إدمان»، والتي يتم تنفيذها داخل قرى مركز ومدينة زفتى، وهو المركز الذي يشهد المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وهدفها هو توعية المواطنين بمخاطر الإدمان وأضرار المخدرات.

قرى «حياة كريمة»

وأضاف لـ«الوطن» أن المبادرة تم تنفيذها داخل 9 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال 30 حملة طرق أبواب، مقسمة بين 15 حملة طرق أبواب، للعاملين في المصالح الحكومية، و15 حملة استهدفت الورش والأسواق والمصانع والعمال، وتعمل الحملة على توعية الموظفين والمواطنين بمخاطر الإدمان واضرار المخدرات.

التوعية حائط الصد الأول

وعن إمكانية علاج الحالات، قال رحمي إن مبادرة قرية بلا إدمان، تعمل على اتجاهين، الأول أن الحالات التي يتم التواصل معها يتم علاجها في سرية تامة، والاتجاه الثاني، وهو التوعية حيث إن الوقاية المبكرة، وحماية النشء من مخاطر الإدمان واضرار المخدرات، هي حائط الصد الأول في مواجهة هذه الظاهرة، وأن محافظة الغربية بكل مؤسساتها تعمل جاهدة على خلق قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات.