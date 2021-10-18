تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان» بالغربية ضمن «حياة كريمة»

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر إنجازات المبادرة في محافظة الغربية، حيث بدأ تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان» تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومحافظة الغربية ومؤسسة «حياة كريمة» في قرى مركز ومدينة زفتى وعددهم 54 قرية.

وبدأ تنفيذ المبادرة في عدد 6 قرى (نهطاي – السملاوية – سندبسط - منشأة حسن – كفر عبد الرحمن – حانوت) وجارِ استكمالها في باقي القرى، حيث تستهدف المبادرة التوعية بأخطار التدخين والإدمان وتعاطي المخدرات على الصحة العامة والتعريف بالخط الساخن للعلاج 16023 بسرية تامة وبالمجان.

8 حملات طرق أبواب للمنازل والشوارع

ونفذ فريق الصندوق بالغربية الدكتور محمد علام، المشرف على البرامج الوقائية للصندوق بالغربية، والأستاذ رضا شاهين، أخصائي أول بإدارة الدفاع الاجتماعي بالغربية، بمشاركة متطوعي وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالغربية عدد 8 حملات طرق أبواب للمنازل والشوارع، استهدفت عدد 10220 مواطنا، من أهالي تلك القرى، وتم تنفيذ حملات بالمصالح الحكومية بتلك القرى من مدارس ومراكز شباب ووحدات محلية وصحية ونقطة شرطة وجمعيات زراعية.. الخ، تنوعت ما بين ندوات وورش عمل استهدفت عدد 8747 مستفيدا، وتم تنفيذ أنشطة لطلاب بالمدارس تنوعت ما بين مسرح العرائس والسلم والثعبان ونشاط فكر واكتب ولون، كما تم استهداف عدد 150 سائقا، وقد تواصل عدد 170 مواطنا من أهالي تلك القرى للعلاج من الإدمان، وعدد 60 فردا للعلاج من التدخين.

ندوة في قرية «حانوت» للتعريف بخدمات صندوق مكافحة الإدمان

وفي قرية حانوت، وبحضور أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بالغربية الدكتورة زينب سامي، المنسق العام، والكابتن عبد الوهاب الحضري، وهبة الشرقاوي، المنسقين المساعدين.

عقدت الندوة، بحضور 250 فردا من أهالي مجلس قروي حانوت، وبحضور رئيس الوحدة المحلية بالقرية، واستهدفت التعريف بالصندوق وأنشطته وخدمات الخط الساخن والعلاج من الإدمان، وعرض القانون 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وتم توزيع عدد من رسائل التوعية المطبوعة والمنشورات الوقائية على الحضور.