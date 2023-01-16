رئيس البرلمان الليبي لـ قناة القاهرة الإخبارية: وجود قوات خارجة عن القانون وراء تأجيل الانتخابات

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن أي دستور في أي دولة بالعالم لا يمكن أن يكون دستورًا إلا إذا تم الاستفتاء عليه، وإنما القاعدة الدستورية في مجلس الشعب من الممكن أن يعدل فيها سواء مادة أو اثنتين، موضحًا أن الاستفتاء على الدستور كل فئات الشعب لا بد أن تشارك فيه ويترك وقت معين حتى يدرس، أما القاعدة يملك مجلس الشعب حق التعديل عليها دون استفتاء.

مشروع الدستور من يفصل فيه هو الشعب

وأضاف «صالح»، خلال حواره على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروع الدستور من يفصل فيه هو الشعب، مؤكدًا أن سبب تأخير الانتخابات أن هناك قوة قاهرة تمنع الانتخابات ونحن على استعداد بالتعاون مع مجلس الدولة إذا كان هناك تعديل أن نعدله، مؤكدًا أن القوة القاهرة هي وجود قوات خارجة عن القانون في طرابلس.

توقعات بإجراء الانتخابات في نوفمبر

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن القوة القاهرة أيضًا تكمن في وجود رئيس وزراء وأحد شروط ترشحه ألا يترشح للرئاسة ويوقع على تعهد كتابي بذلك، ولكنه ترشح، مشيرًا إلى أنه بعد التوافق الأخير بين مجلس الدولة والنواب يتوقع إقامتها في نوفمبر أو من الممكن قبله.