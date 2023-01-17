وصول جثمان اللواء منصور العيسوي لمسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

وصل جثمان اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، قبل قليل، إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليه، وذلك وسط حشد كبير من الحضور ضم الأهل والأصدقاء.

كما وصل اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، لحضور صلاة الجنازة، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية السابق، وسط حشد كبير من الحضور ضم الأهل والأصدقاء.

ويشهد محيط منطقة مسجد السيدة نفيسة، وجودا أمنيًا مكثفًا من قبل الأجهزة الأمنية، إذ تمّ عمل كردون أمني في أثناء دخول الجثمان إلى المسجد للصلاة عليه.

العزاء غدًا الأربعاء في مسجد الشرطة

وحددت الأسرة موعد إقامة العزاء غدًا الأربعاء في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتوفي اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، مساء أمس الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات، حيث كان يخضع للرعاية الطبية داخل إحدى المستشفيات منذ 20 يومًا، وذلك عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

يذكر أنَّ اللواء منصور العيسوي، تمّ تعيينه وزيرًا للداخلية في مارس من عام 2011.

وولد اللواء منصور العيسوي في مدينة إسنا التابعة لمحافظة قنا، وتقلَّد العديد من المناصب الشرطية حتى شغل منصب وزير الداخلية في مارس عام 2011.