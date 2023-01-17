تولى وزارة الداخلية عام 2011.. أبرز المعلومات عن الراحل منصور العيسوي

توفي اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، مساء أمس، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بالجيزة عن عمر ناهز 86 عامًا.

تفاصيل وفاة اللواء منصور العيسوي

يذكر أن اللواء منصور العيسوي كان يخضع للرعاية الطبية داخل المستشفى التى توفي بداخلها بعد صراع طويل مع المرض، وستكون الجنازة، ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء مساء الأربعاء في مسجد الشرطة بالتجمع.

ولد اللواء منصور العيسوي فى مدينة إسنا التابعة لمحافظة قنا، وتقلَّد العديد من المناصب الشرطية حتى شغل منصب وزير الداخلية في مارس عام 2011.

سعي لاستعادة الأمن بالبلاد

تولى العيسوي وزارة الداخلية يوم السادس من مارس عام 2011 بدلًا من اللواء محمود وجدي، وعقب توليه منصب وزير الداخلية سعى لاستعادة الأمن بالبلاد وإعادة الثقة بين الشرطة والشعب.

أنشأ جهاز الأمن الوطني

وقام العيسوي بإلغاء مباحث أمن الدولة وكل إداراتها ومكاتبها في كل محافظات مصر وعوضت بجهاز الأمن الوطني ومهمته مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الوطني، وعُيِّن حامد عبد الله رئيسًا للجهاز.