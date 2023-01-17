وزير التعليم العالي يوجّه بتطوير نظم الدراسة في 23 كلية طب بيطري

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة، الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين؛ لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والنقابة في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير اهتمام الوزارة في ضوء استراتيجيتها الجديدة بتطوير وتحديث نظم الدراسة بكليات الطب البيطري البالغ عددها 23 كلية بالجامعات المصرية، بما يُسهم في تزويد المجتمع المصري بخريجين مؤهلين في شتى المجالات البيطرية وفقًا للمعايير العالمية؛ لتلبية احتياجات مصر في قطاع الثروة الحيوانية، وسلامة الأمن الغذائي.

وأشار «عاشور» إلى الدور الهام لقطاع الطب البيطري في المحافظة على الصحة والسلامة المجتمعية، من خلال رعاية الحيوان ووقايته من الأمراض، والمحافظة على أمن وسلامة الغذاء، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع نقابة الأطباء البيطريين في تذليل كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والارتقاء بخدماته بما يحقق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

تأهيل طلاب الطب البيطري

ولفت إلى خطة الوزارة لتدريب وتأهيل طلاب كليات الطب البيطري، بالتعاون مع المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، مشيدًا بالإمكانيات العلمية والبحثية المتميزة لهذا المركز في مجال الطب البيطري، والتي يمكن أن تُسهم بشكل كبير في تنمية الثروة الحيوانية وخدمة المزارع والمربين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الإمكانات المُتاحة في المركز العلمي البيطري لمواكبة التقدم العلمي في مجال تنمية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.

وتناول اللقاء آليات وسبل تطوير ممارسة مهنة الطب البيطري، وكيفية الاستفادة من خريجي الطب البيطري في القطاعات الإنتاجية والخدمية بمصر، فضلاً عن العمل على مد مظلة قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته في سنة 2020 الخاصة بمنح كادر المهن الطبية، لتشمل كافة الأطباء البيطريين العاملين بالجهات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي.

تخريج فنيين مساعدين في مجال الطب البيطري

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مقترح بشأن التعاون مع الجامعات التكنولوجية في تخريج دفعات من الفنيين المساعدين في مجال الطب البيطري، وإمكانية تنظيم مؤتمر بالتعاون مع نقابة البيطريين، يضم المتخصصين في مجال الطب البيطري من الدول العربية والإفريقية؛ لدراسة تطوير المناهج التعليمية، واللوائح الدراسية، والتشريعات المهنية الخاصة بالطب البيطري.

في سياق آخر، التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء؛ لبحث آليات التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والنقابة العامة للأطباء، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير أهمية التعاون المثمر بين النقابة العامة للأطباء ووزارة التعليم العالي في النهوض بالقطاع الطبي في مصر، وتطوير أداء الأطباء سواء على المستوى التعليمي أو العملي، بما يُسهم فى تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المستشفيات.

وأشار «عاشور» إلى حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي؛ لتطوير منظومة الصحة في مصر، فضلًا عن تطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.