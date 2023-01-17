«الصحة» تكشف عن موعد انتهاء الفيروس التنفسي المخلوي.. وتوجه رسالة تحذيرية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفيروس التنفسي المخلوي موعد انتهائه منتصف الشهر المقبل، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه أحد الفيروسات التنفسية التي تنتشر في فصل الشتاء بين الأطفال، نظرا لانخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية التي تحدث، لذلك على المواطنين الحفاظ على الأطفال خلال هذه الفترة، والحرص على ارتداء الملاتبس الثقيلة، وأيضا عدم الخروج من المنزل في وقت متأخر، والبعد عن تقبيل الأطفال.

وزارة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين

في السياق ذاته، وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية للمواطنين من استخدام المضادات الحيوية في علاج الفيروس التنفسي المخلوي، الذي يصيب الأطفال.

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إنه لا يوجد مضاد حيوي لعلاج الفيروس التنفسي؛ لأنه فيروسي وليس بكتيري، مشيرة الى أنه لا يوجد لقاح حتى الآن له، بسبب التغير الدوري في بروتينات الفيروس.

علاج الفيروس التنفسي المخلوي

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يوجد علاج يجرى إعطائه للأطفال في سن صغير، لذلك لا بد من طلب الرعاية من الطبيب المختص، مشيرة الى أن علاج الفيروس التنفسي المخلوي عبارة عن مخضات لدرجة الحرارة ومجموعة من السوائل وأجهزة البخار لبعض الحالات التي تستدعى ذلك، لذلك على المواطنين قبل استخدام العلاج ضرورة استشارة الطبيب والبعد عن الوصفات العلاجية التي تتم من قبل المواطنين وبعضهم البعض، وعدم مشاركة ما تبقى من الأدوية مع الآخرين؛ لأن الحالات المرضية تختلف من شخص إلى آخر وكذلك الجرعات العلاجية، لذلك لا بد من التوقف عن العادات الخاطئة من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.