منسق «لا أمية مع تكافل» في المنوفية: قصة تعلم الحاجة زبيدة ملهمة للجميع

قالت الدكتورة سوزي صبحي منسق مبادرة «لا أمية مع تكافل» في محافظة المنوفية، أن نموذج الحاجة زبيدة عبدالعال والتي قررت محو أميتها ودخلت الامتحان وهي في سن 87 سنة، ملهمة للجميع ممن لم يتعلموا، مشيرة إلى أنها سعيده بتجربتها وتتمني أن تشاهد نماذج كثيرة مثلها.

وأضافت «سوزي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحاجة زبيدة مميزة، وكانت لديها رغبة كبيرة في التعلم والنجاح، قائلة: «الحاجة زبيدة شاطرة وتعرف جدول الضرب والقراءة وأمنيتها الناس كلها تتعلم».

تفاصيل مبادرة لا أمية مع تكافل

يذكر أن مبادرة لا أمية مع تكافل في محافظة المنوفية حققت العديد من الإنجازات، مشيرة إلى أن عدد المشاركين في الامتحانات المقامة في شهر يناير الجاري، يصل عددهم إلى 3 آلاف شخص يمحون أميتهم بعد تدريبهم على مدار الفترة الأخيرة في الفصول على مستوى جميع المراكز والمدن.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص اللذين يدرسون في فصول محو الأمية يزيد عددهم عن 6 آلاف شخص من مختلف الأعمار، والمبادرة توفر كل وسائل الدعم للمواطنين الراغبين في محو أميتهم في القرى كافة.

الحاجة زبيدة: لم أتردد في دخول الامتحان

من جانبها أكدت الحاجة زبيدة عبد العال، أنها وافقت على الفور للانضمام إلى المبادرة، ولم تتردد لأن أمنيتها منذ صغرها أن تتعلم، ولكن والدها كان يرفض أن تذهب البنات إلى المدراس وبعد وفاته اهتمت بتعيلم أخواتها البنات، وعلمت أولادها أيضًا حتى حصلوا جميعًا على مؤهل عال.