ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1820 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ من ضبط 8 أسلحة نارية متنوعة، و3 كيلو جرامات حشيش وبانجو، و125 جرام هيروين، إضافة إلى ضبط 25 سلاحا أبيض، وذلك بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

حملات مرورية

‏‎وشنّت إدارة مرور كفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ.

ضبط 1820 مخالفة مرورية متنوعة

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1820 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ، وسيدي سالم، والحامول، وبلطيم، والرياض، ودسوق، وقلين، وفوه، حيث تم ضبط 15 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 55 مخالفة دراجة نارية، و69 مخالفة سير بدون تراخيص، و29 بدون رخص قيادة، و22 بدون رخص تسيير، و1630 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

استمرار الحملات الأمنية والمرورية

‏‎ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية في كل الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطن.