إدارة مرور كفر الشيخ تضبط 762 مخالفة متنوعة بـ 5 مراكز

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 762 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفرالشيخ – سيدى سالم – الحامول – بلطيم – دسوق)، حيث تم ضبط 2 مركبة بدون لوحات معدنية، و25 مخالفة دراجة نارية، و57 مخالفة انتظار خاطئ، و17 مخالفة سير بدون تراخيص، و15 بدون رخص قيادة و2 بدون رخص تسيير، و2 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، ومخالفة سير يسار الطريق، و1 مخالفة تلف إطارات، و636 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.