«كتر خيرك لغيرك».. مبادرة بالغربية لمساعدة غير القادرين بالخضروات والفاكهة

مبادرة «كتر خيرك لغيرك» ينفذها مجموعة من أهل قرية أبشواي الملق، إحدى قرى مركز قطور، بمحافظة الغربية، هدفها مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وغير القادرين، في توفير بعض الخضروات والفاكهة لهم.

قال عبد الغني عوض، أحد أهالى القرية، إن تلك المبادرة عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «خير الناس أنفعهم للناس» تضم مجموعة من أهل الخير في قرية أبشواي الملق، هدفهم أنه بعد موجة ارتفاع الأسعار العالمية مؤخرا، مساعدة غير القادرين بفكرة مختلفة.

وأشار عوض لـ«الوطن»، إلى أن المشاركين في المبادرة، يذهبون إلى سوق القرية، والذي يكون يوما في الأسبوع، وهو يوم الاثنين، وبحوزتهم صناديق ويعملون على تعريف التجار بالمبادرة، ولاقت المبادرة في السوق الماضية، إقبالا كبيراً ومشاركة فيها ببعض البضائع الخاصة بهم.

مشاركة الأطفال وربات المنازل في المبادرة الخيرية

وأوضح أحمد عدس، أحد متطوعي المبادرة، أن سوق القرية، تبدأ من مساء يوم الأحد، وتنتهي عصر الاثنين، والمبادرة يشارك فيها العشرات من أهل القرية سواء بالمال أو البضاعة أو المجهود، «الكل بيشارك في المبادرة باللي يقدر عليه ومعانا أطفال شاركوا بجزء من مصروفاتهم».

وأضاف أن المبادرة شهدت نجاحا كبيراً داخل القرية، وهناك تجار وربات منزل قرروا المشاركة، والبعض لا يذهب إلى السوق، وعندما علم بالمبادرة قرر الذهاب إلى السوق وشراء الخضروات والفاكهة ووضعها في صناديق المبادرة، المنتشرة في أماكن متعددة في السوق.

وأوضح «المحتاج وغير القادر بياخد اللى عاوزه من الصناديق المتواجدة في أماكن معروفة في السوق وبعد انتهاء السوق، الفائض من الفاكهة والخضروات يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مرة أخرى».

نصف طن فاكهة وخضروات

وأوضح أن المتطوع في المبادرة يشتري ما يستطيع من خضروات وفاكهة من السوق، ثم وضعها في صناديق المبادرة، وفي الوقت نفسه يأتي غير القادر على أخذ ما يحتاجه منها، والسوق الماضية، تم تجميع نحو نصف طن فاكهة وخضروات في حوالى 30 صندوقا واستفادت منها نحو 60 أسرة غير قادرة على شراء كل مستلزماتها من مواد غذائية.