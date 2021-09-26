فوتوسيشن مجاني من «محمد» لأي عروسين غير قادرين: «الناس للناس»

شعر أن هناك عرائس ربما لا يمتلكن ثمن تصوير أجمل لحظات عمرهن، فأطلق مبادرته لتصوير أي عروسين غير قادرين مجاناً، ودون عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشوراً لمبادرته: «أي حد غير مُقتدر إنه يتصور ويعمل فوتوسيشن يوم فرحه، هعمله كل حاجة نفسه فيها.. أنا مُتكفل بتصويره بدون أي مُقابل بس يكون محتاج فعلاً.. وأي حد يعرف حد محتاج ده يبلغني.. واوعدكو ده هيكون في سرية تامة بنا»، تلك هي المُبادرة التي أطلقها محمد جلال، 24 عاماً، صاحب استوديو تصوير فى مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

يعمل «جلال»، في مجال التصوير الفوتوغرافي منذ أكثر من 7 أعوام، وخلال تلك السنوات كان يساعد غير القادرين، لكنه قرّر إدخال السرور على قلوب أي عروسين غير قادرين، لتخفيف العبء عنهما، ورفع المُعاناة التي يتكبدها العريس في تصوير «الفوتوسيشن» الذي بات شيئاً ضرورياً لتوثيق أجمل لحظات العُمر سواء كانت حفلات الزفاف أو الخطوبة: «حبيت أفرح أي عروسين غير قادرين على تحمل نفقات تصوير السيشن، وأجري على الله»، بهذه الكلمات روى المصور قصته لـ«الوطن».

ارتفاع اسعار التصوير كان سبب مبادرة محمد

شرط وحيد وضعه المصور للاستفادة من المبادرة: «يكونوا أشخاص غير قادرين على دفع المصروفات، لأن الوقت والمجهود أولى بيه حد محتاج فعلاً، وطلباتهم أوامر لأن الناس للناس»، مؤكداً أن ارتفاع أسعار جلسات التصوير وخاصةً جلسات تصوير حفلات الزفاف والخطوبة، جعل كثيرين ينصرفون عنها لتوفير المال لأمور أكثر أولوية ، وهو ما دفعه للتفكير في إطلاق مُبادرة تدعو المُقبلين على الزواج الراغبين في التصوير إلى جلسة مجانية بهدف إدخال الفرحة إلى قلوبهم.

أسعار جلسات التصوير بحسب «جلال» تترواح بين 500 جنيه و1500 جنيه و3 آلاف جنيه بحسب المُناسبة وعدد الصور المطبوعة وغيرها من تفاصيل الاتفاق: «السيشن سعره بيوصل إلى 500 جنيه أما البكدجات فبتترواح من 1500 إلى 3 آلاف جنيه، والحمد لله بقالي أكثر 7 سنين في المجال، وحققت انتشار كويس وهدفي الأساسي من المُبادرة إني أفرح الناس».

وأضاف «جلال»، «أنا أعلنت على صفحتي في فيس بوك عن المُبادرة، وناس كتير جداً اتواصلت معايا، وأنا اتكفلت بتصويرهم بدون أي مُقابل، وياريت لو حد يعرف حد محتاج ده يتواصل معايا بردو، ووعد إن الموضوع ده هيكون في سرية تامة بنا وبس».