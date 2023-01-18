مدبولي يشهد توقيع عقدي الخدمات الاستشارية في قطاع الكهرباء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقدى تقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والاستشاري البلجيكي «إيليا جريد»، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

دراسة تشغيلية للشبكة القومية الموحدة

ووقّع عقد الخدمات الاستشارية الأول الخاص بالدراسة التشغيلية المطلوبة للشبكة القومية الموحدة، عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن الاستشاري البلجيكي «إيليا جريد» فريدريك فان كوتيرين، المدير التجاري لدى «إيليا جريد».

وعقب التوقيع، أشار وزير الكهرباء إلى أنّ نطاق الدراسة الاستشارية، وفقا لهذا العقد تمتد لمدة 9 أشهر، وتتضمن مراجعة النموذج الديناميكي للشبكة الكهربائية الموحدة، في ضوء التوسعات الهائلة التي تمت بالشبكة خلال الثماني سنوات الماضية، والاستعداد لمشروعات الربط الكهربي المستقبلي مع دول الجوار والقارة الأوروبية، إلى جانب إعداد السيناريوهات اللازمة للتعامل مع أي ظروف طارئة.

استيعاب الطاقات المتجددة الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر

وفيما يتعلق بالعقد الثاني، الخاص بتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة احتياجات الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات المتجددة الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وقّعه عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن الاستشاري البلجيكي «إيليا جريد» فريدريك فان كوتيرين، المدير التجارى لدى «إيليا جريد».

وأوضح وزير الكهرباء، أنّ توقيع عقد الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة متطلبات تدعيم الشبكة لمجابهة الزيادة الهائلة المتوقعة في إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة، وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية المتعلقة بالحفاظ على المناخ، وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، المستهدف أن تصل إلى نحو 42% بحلول عام 2035، مضيفا أنّ ذلك يأتي اتساقا مع ما تم توقيعه من مذكرات التفاهم والمذكرات الإطارية مع 23 تحالفا محليا وعالميا، في هذا المجال.