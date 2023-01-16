«مدبولي»: تكليفات رئاسية بالاهتمام بملف المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، بشأن التحضيرات الأولية للمشاركة المصرية في اجتماعات قمة مجموعة العشرين كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة في 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الهندية، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، وهشام عوض الله، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورمحمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف بوزارة التعاون الدولي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن دعوة الرئاسة الهندية لمصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين تعد انعكاسا للروابط التاريخية بين البلدين قيادة وحكومةً وشعباً، وتأكيدا لمكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

مشاركة نشطة ومؤثرة في مختلف الاجتماعات

وأضاف مدبولي، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيلاء ملف المشاركة المصرية في اجتماعات مجموعة العشرين اهتماما خاصا، وأن تكون هناك مشاركة نشطة ومؤثرة في مختلف اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وخاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل الغذاء والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.

دعم أجندة عمل مجموعة العشرين

وتطرق الاجتماع إلى مقترحات الجهات المختلفة حول محاور التحرك المصري لدعم أجندة عمل مجموعة العشرين، وما يمكن طرحه من أفكار ومبادرات تستهدف تعزيز جهود التعامل مع التداعيات الاقتصادية التي يمر بها العالم.