حركة المحليات بالقليوبية.. «خشبة» سكرتيرا عاما و«عبدالحميد» رئيسا لمدينة بنها

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تصديق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على حركة المحليات 2023 بالمحافظات، وتضمنت تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة، وكان نصيب القليوبية منها 3 قيادات نقل وترقية.

واعتمد وزير التنمية المحلية حركة المحليات 2023 بناءً على العرض الذى قام به على رئيس مجلس الوزراء ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

تفاصيل حركة المحليات 2023 في القليوبية

وتضمنت حركة المحليات 2023 في محاظة القليوبية، وفق بيان صادر من وزارة التنمية المحلية، كلا من تجديد الثقة في اللواء هشام كمال خشبة سكرتيرا عاما بمحافظة القليوبية، وتثبته على المنصب، وتعيين محمد عبدالحميد مرعي، رئيس مركز ومدينة بنها، ونقل عبدالستار مرسي رئيس مركز ومدينة بنها إلى سكرتير عام مساعد الغربية.

ووجه محافظ القليوبية التهنئة للقيادات التي تضمنتها الحركة، مطالبا إياهم بالعمل من اجل مصلحة المواطن والارتقاء بالعمل في ديوان عام المحافظة

الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية

وأكد وزير التنمية المحلية في بيان الوزارة، أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.