حركة المحليات 2023.. يصدرها وزير التنمية المحلية خلال ساعات

يعتمد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حركة المحليات 2023، خلال الساعات المقبلة، وهي الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

حركة المحليات 2023 تشمل 125 قيادة

وستشمل حركة المحليات 2023، 125 قيادة محلية في 25 محافظة ما بين تعيين ونقل وترقية لعددٍ من سكرتيري العموم، وسكرتيري العموم المساعدين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل وحدات الإدارة المحلية لمحافظات الجمهورية المختلفة.

وتتضمن حركة المحليات 2023، السنوية تعيين 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (1) لسنة 2021 بعد حصولهم على كل الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة، كما تتضمن الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات.

حركة المحليات 2023 تتضمن نقل وتعيين 8 سكرتيري عموم

وتتضمن الحركة السنوية المرتقبة نقل وتعيين 8 سكرتيري عموم وتصعيد 5 من رؤساء المدن والمراكز والأحياء إلى وظيفة سكرتيري عموم مساعدين بالمحافظات.