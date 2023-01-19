أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم

نشر الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات اليوم وسط توافر المعروض في الأسواق وإقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية.

واستقرت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق كافة، ووفقًا لجولة ميدانية أجرتها «الوطن»، في سوق حدائق القبة، سجلت الأسعار ما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

نشر الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات اليوم فتراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- سجل سعر كيلو خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- فلفل رومي بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو باذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

كما تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجزر بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات.