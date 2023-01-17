أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم.. الفاصوليا بـ4 جنيهات

شهدت اليوم الثلاثاء 17 يناير الجاري، أسعار الخضروات والفاكهة، حالة من الاستقرار لليوم الرابع على التوالي في كافة الأسواق، كما لم تتغير الأسعار منذ مطلع العام الجاري 2023

وبحسب جولة أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة صباح اليوم، فترصد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير.

أسعار الخضروات اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي:

- سجل سعر كيلو خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات

- تراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- فلفل رومي بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- وسجل سعر كيلو بامية بين 16 و20 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو باذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

كما تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجزر بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.