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تشييع جثمان والدة أحمد هارون من مسجد السيدة نفيسة

كتب:

هبة أمين
12:08 م | الأربعاء 18 يناير 2023
أحمد هارون

أحمد هارون

يشيع اليوم جثمان والدة الفنان أحمد هارون، من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليها، على أن يوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة، وذلك بعد إعلان نجلها وفاتها منذ قليل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون الكشف عن موعد استقباله العزاء.

وفاة بعد مرض

ونقل أحمد هارون، خبر وفاة والدته إلى جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مكتفيًا بقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أمي إلى رحمة الله، أرجو الدعاء لها».

ولم يكشف عن أسباب الوفاة وتفاصيلها، مكتفيًا بمطالبة جمهوره بضرورة الدعاء لها بعد وفاتها، خصوصًا بعد معانتها مع المرض لفترة طويلة.

آخر ظهور

وكان آخر ظهور للفنان أحمد هارون، عام 2018 من خلال فيلم يحمل اسم قلب أسود، مع نهال عنبر، ومراد فكري صادق.

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