في ذكرى وفاة صلاح قابيل.. فنان من الزمن الجميل لاحقته الشائعات

يحل اليوم 3 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان صلاح قابيل، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1992، إثر أزمة قلبية مفاجئة وأزمة سكر مفاجئة عن عمر يناهز 61 عامًا.

ونستعرض خلال السطور التاليه أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل صلاح قابيل.

أعمال صلاح قابيل

وقدم الفنان الراحل صلاح قابيل خلال مشواره الفني ما يقرب من 73 فيلمًا، حيث كان أول ظهور له في السينما من خلال فيلم زقاق المدق عام 1963، وبعدها توالت عليه الأدوار السينمائية المميزة والتي تنوعت بين المعلم والضابط والمجرم والرجل الطيب والفلاح والسياسي ورجل الأعمال والنصاب والشرير وغيرها من الأدوار الفنية المميزة.

وكان أبرز الأعمال السينمائية التي برع فيها: بين القصرين عام 1964، دلال المصرية عام 1970، نحن لانزرع الشوك عام 1970، دائرة الانتقام عام 1976، ليلة القبض على فاطمة عام 1984، غرام الأفاعي عام 1988، العقرب عام 1990.

كما تميز أيضا في العديد من الأعمال التليفزيونية وكان أبرزها: أفواه وأرانب عام 1978، دموع في عيون وقحة عام 1980، بكيزة وزغلول 1986، الحب وأشياء أخرى 1986، دموع في عيون وقحة 1980.

شائعة دفن صلاح قابيل حيا

ولم يسلم الفنان الراحل صلاح قابيل من الشائعات حتى بعد وفاته حيث تردد عقب وفاته أنه دُفن حيًا وحاول أن يخرج من قبره لكنه فشل، وهذا ما نفاه ابنه عمر صلاح قابيل في عدد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، مؤكدًا أن الشائعات تطارد والده حتى بعد وفاته، حيث طالته شائعتان الأولى دفنه حيا والثانية هي زواجة من الفنانه وداد حمدي.