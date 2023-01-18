عاجل.. مدبولي: معارض السلع المخفضة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالتحرك الفاعل من جانب القيادة السياسية على الصعيد الخارجي، بما يعزز مكانة مصر كشريك محوري في مختلف القضايا العربية والإقليمية.

قمة «مصرية - أردنية - فلسطينية»

وثمن مدبولي النتائج الإيجابية لاستضافة مصر، للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، على النحو الذي يجسد استكمالاً لمسيرة الدعم والمساندة التي تقدمها مصر للقضية الفلسطينية في مختلف مراحل التاريخ، لافتاً إلى أن القادة الثلاثة أكدوا عقب القمة ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

وفي هذا الإطار أيضاً، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم في قمة أبوظبي التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، في تحقيق التشاور وتنسيق الرؤى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى تطلعه لأن تحقق هذه القمة الأهداف المنشودة لتكون إطاراً لتعزيز آليات العمل المشترك بين تلك البلدان العربية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على النحو الذي يخدم صالح الشعوب.

زيارة الرئيس السيسي لسوهاج

وعلى الصعيد المحلي، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج المهمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة سوهاج، والتي شهدت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي نفذتها الدولة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة في إبراز حقيقة الأثر الذي تسهم فيه تلك المشروعات الكبرى في تحسين جودة الحياة لأبناء الوطن في محافظات مصر المختلفة وخصوصاً الصعيد، الذي له أهمية خاصة وترتيب متقدم على أجندة أولويات الدولة.

عودة الأمن والأمان لسيناء

كما تطرق رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته إلى محافظة شمال سيناء مشيداً بالحجم الذي تشهده المشروعات الخدمية والتنموية في هذه البقعة الغالية على أرض مصر والتي تم متابعة تنفيذها خلال الزيارة، وموجهاً الشكر للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، ووزير الداخلية على الجهود والتضحيات الغالية لرجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في هذه المحافظة، وكذا ما دفعته الأسر المصرية بوجه عام من تضحيات، وهو ما كان سبباً رئيسياً في تواجد رئيس الوزراء برفقة 7 وزراء من الحكومة والتحرك بمنتهى اليسر لمتابعة ما يتم من جهد وعمل في شمال سيناء.

معارض «أهلاً رمضان»

وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى افتتاح معرض «أهلاً رمضان» الرئيس بمحافظة الجيزة، مؤكّداً أنَّ هذا المعرض جزء من حجم كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، والتي يتمّ افتتاحها في موعد مبكر هذا العام، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المعظم، وذلك حرصاً من جانب الدولة على توفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.