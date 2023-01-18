«السعيد» تبحث سبل التعاون مع وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانية

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدكتور يورج كوكيز، وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانية، وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والهيدروجين الأخضر، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

ووفق بيان صادر التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن اللقاء تضمن تبادل الرؤى فيما يخص الظروف الاقتصادية العالمية وكذا بحث سبل دعم ألمانيا للسياحة في مصر استنادًا إلى تجربتها الناجحة قبل فترة الأزمات العالمية، كما ناقش الطرفان سبل التعاون في ظل الظروف التي يمر بها العالم الآن.

بحث سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية

وخلال اللقاء تناولت الدكتورة هالة السعيد، الحديث حول حاجة العالم الملحة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاتجاه إلى الطاقة المتجددة، مؤكدة اهتمام مصر بقضايا تغير المناخ في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافته إلى قيام مصر بإطلاق معايير الاستدامة البيئية والسندات الخضراء، لتصبح أول دولة أفريقية تطلقها، فضلًا عن اتجاه الدولة من خلال الصندوق السيادي للاستثمار في عدد من المشروعات في مختلف القطاعات، أبرزها الهيدروجين الأخضر، النقل النظيف وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات في القطاعات ذات الاولوية كإنتاج الهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، والمشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.

جهود الدولة في مجال السياحة

وأشارت «السعيد»، إلى جهود الدولة في مجال السياحة، كأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، وإلى سعي الدولة لزيادة عدد السائحين بشكل كبير وإيرادتهم إلى مستويات غير مسبوقة، وهي المستويات التي تستحقها دولة كمصر.

وشهدت زيارة الوزيرة، إلى دافوس بسويسرا، عقد عدة لقاءات ثنائية مع وزراء دوليين وكذا رؤساء تنفيذين لشركات ومؤسسات كبرى لبحث فرص جذب الاستثمارات لمصر وتعزيز التعاون بين الحكومات المختلفة وكذا مشاركة القطاع الخاص الدولي.