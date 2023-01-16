متحدث «الزراعة»: نتخذ إجراءات جديدة لزيادة إنتاجية المحاصيل ومواجهة تغير المناخ

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنَّ إجمالي مساهمة مصر في الانبعاثات الكربونية التي أثرت بشكل كبير على التغيرات المناخية لا تتجاوز نصف بالمائة، وذلك وفقًا لتقارير التي عُرضت في مؤتمر (COP27)، بينما يوجد 20 دولة على مستوى العالم ساهموا بنسبة 80%، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة بمصر تأثر كثيرًا بتلك التغيرات، إذ أصبحنا نشهد سقوط الأمطار في أوقات غير مواعيدها الطبيعة مع حدوث موجات البرد القارس وارتفاع درجات الحرارة.

تأثر بعض المحاصيل من جراء التغيرات المناخية

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنَّ بعض المحاصيل مثل المانجا والزيتون تأثرت بشكل كبير جراء التغيرات المناخية، وهذا كان له انعكاس على الإجراءات والجهود التي قامت بها الدولة المصرية لكي نواجه هذه التغيرات، لافتًا إلى أنَّه تمّ إطلاق عدد من المشروعات منهم جزء كبير خاص بقطاع الزراعة في مؤتمر COP27، مؤكّدًا حجم الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا القطاع من خلال استنباط أصناف قصيرة العمر وأخرى تتحمل الظروف الجوية المختلفة، وبالتالي تستطيع مواجهة التغيرات المناخية.

استنباط أصناف جديدة من محصول القمح

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنَّ الدولة تستنبط أصناف جديدة من محصول القمح بشكل دوري، إلى جانب إجراء خريطة صنفية متوافقة مع التغيرات المناخية والظروف الجوية لكل منطقة من أجل القدرة على مواجهة احتمالية إصابة المحصول وتضرره نتيجة العوامل سالفة الذكر، وذلك ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية ومضاعفاتها في ظل كل التحديدات التي يمر بها العالم.