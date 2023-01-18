عضو تنسيقية شباب الأحزاب لقناة الحياة: أقترح إنشاء «إدارة شرطة الأسرة»

قال عمرو عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، تمتلئ بالكثير من المشكلات، مقترحا أن يتولى شخصية قضائية رئاسة هذا المكتب.

ضرورة انتهاء المشكلات الأسرية مبكرا

وأكد عبدالباقي، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، ضرورة انتهاء المشاكل الأسرية مبكرا كي لا تدخل الأسر المحاكم، وأن يتم عمل إدارة لشرطة الأسرة، موضحا أن الطفل أكثر شخص مظلوم في الأمر، والقاضي دائما يضع مصلحة الطفل أولا.

النفقة تأخذ وقتا من شهرين لـ3 أشهر

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النفقة تأخذ وقتا من شهرين لـ3 أشهر، مشيرا إلى أهمية صرف نفقة فورية للزوجة من بنك ناصر، لافتا إلى أن هناك ضوابط قانونية في رؤية الابن واستضافته، حيث تم تقديم مقترح لإنشاء إدارة شرطة الأسرة لتنظيم ومراقبة رؤية واستضافة الابن.