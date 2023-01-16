اليوم.. «تنسيقية شباب الأحزاب» تعقد ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول «قانون الأحوال الشخصية»، ويأتي ذلك في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا، التي تهم المواطن المصري، والمطروحة على أجندة الحوار الوطني.

وتتناول ورشة التنسيقية عدة محاور، منها أسباب ونتائج التفكك الاسري، وآلية إدارة بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة لمناقشة أهم النقاط والمحاور الخلافية بقانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة عليها أيضًا.

يدير ورشة العمل، كل من النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودينا المقدم عضو التنسيقية.

الجدير بالذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي، مع المتخصصين من كل التيارات المختلفة وأعضاء التنسيقية، حول القضايا التي سيتم طرحها على أجندة جلسات الحوار الوطني.‎