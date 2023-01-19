تحرك برلماني لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية.. ومهلة 30 يوما لتفعيل التوصيات

أصدرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عددا من التوصيات بضرورة التصدي لمخاطر الألعاب الإلكترونية، وتأثيرها على الأطفال والشباب، وذلك على خلفية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتضمنت التوصيات البرلمانية للجنة الثقافة والإعلام، والتي ترأسها الدكتورة درية شرف الدين، ضرورة زيادة الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، مع الاهتمام بتحليل هذه المشكلة للتصدي لها في المستقبل.

تحليل الأثر النفسي لإدمان الألعاب الإلكترونية

وأكدت لجنة الثقافة والإعلام، في توصياتها، استمرار فتح هذا الملف ومناقشته، مع إعطاء مهلة 30 يوما، للجهات المعنية، لإعداد رؤيتها للتصدي لهذا المشكلة، وكذلك مناقشة الأثر النفسي والصحي لاعتياد تخصيص وقت كبير من اليوم للألعاب الإلكترونية، وهو ما يؤدى إلى إدمانها.

تكثيف ورش عمل للطلاب بالمدارس

كما تضمنت التوصيات، أهمية عقد ندوات توعية للطلاب وورش عمل داخل المدارس، والاهتمام بالأنشطة المدرسية، مثل العروض المسرحية من خلال مبادرة إحياء المسرح المدرسي.

كانت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالبت بضرورة تشخيص الأزمة على أرض الواقع من خلال دراسات واحصاءات علمية تمهيدا لإيجاد الحل المناسب .

إعداد دراسات حول الألعاب الإلكترونية

و شددت النائبة أميرة العادلي، في اجتماع اللجنة البرلمانية الذي عقد هذا الأسبوع على ضرورة إعداد دراسات حول تأثير الألعاب الإلكترونية للأطفال، وكيف تؤدي إلى عزلة اجتماعية داخل الاسرة و اضطرابات سلوكية، تظهر في الممارسات العنيفة للأطفال، أو غيرها الآثار والتداعيات النفسية السلبية.