أستاذ فكر استراتيجي: يجب التوعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين

قالت الروائية الدكتورة منى زكي أستاذ الفكر الاستراتيجي، إن الثورة المعلوماتية والتكنولوجية تخترق المجتمعات العالمية بكل سهولة، ويأتي على رأس مظاهر الغزو الثقافي، انتشار الأجهزة والألعاب الإلكترونية بين أطفال وشباب العالم، حتى زاد عدد المستخدمين لها بشكل مبالغ، وأصبحت جزء مهما من حياتهم اليومية، فأصبح من الضروري التوعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين، للتوعية بالمخاطر التي تسببها هذه الألعاب بالصحة.

خطورة الغزو الثقافي على الأطفال

وأشارت في حوار على فضائية النيل للأخبار، إلى مقولة ابن خلدون «إنما تبدأ الأمم بالهزيمة من داخلها، عندما تشرع في تقليد عدوها»، لافتة إلى خطورة الغزو الثقافي، خاصة على الأطفال، كونها المرحلة المعنية بتكوين الشخصية، خاصة أن الطفل يتعرض لأشكال متعددة من أشكال الغزو الثقافي، تتمثل في الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأفلام الكارتون، التي تتضمن قيم مغايرة لقيم المجتمع كالأفلام الكرتونية التي تتضمن مشاهد العنف.

التصدي للقيم الموجهة والمغايرة لقيم المجتمع للأطفال

وشددت «زكي»، على ضرورة تحلي الآباء بالوعي الكافي للتصدي لمثل هذه التوجهات والمضامين، لتحصين الأبناء من مثل هذا الغزو الثقافي، الذي يعصف بالأجيال القادمة، إضافة إلى عدم تركهم للأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية، خاصة أمام الألعاب، وضرورة التحدث مع الأطفال بصورة مستمرة، وإيجاد الوقت الكافي للتواصل معهم، وعدم الإنشغال عنهم.