وزيرة التعاون تبحث مع مديرة «يونيسيف» التعاون وتعزيز جهود تمكين الشباب

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال فعاليات منتدى «دافوس 2023»، بهدف بحث مجالات التعاون وتعزيز العمل المشترك لدفع جهود التنمية، وبحث آليات تحفيز مشاركة القطاع الخاص .

لقاء مديرة يونيسيف

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماع رفيع المستوى مع كاثرين روسيل، مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، حيث تم بحث تعزيز الشراكات القائمة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هناك علاقات وطيدة مع منظمة اليونيسيف، ودورها في دفع الجهود الحكومية الهادفة لتحفيز جهود التنمية المستدامة ودعم جهود تنمية قدرات في مختلف المجالات وحمايتهم، وتعزيز جهود تمكين الشباب.

كما لفتت إلى أهمية البرنامج القطري بين مصر واليونيسيف للفترة 2023-2027، الذي تمت صياغته من خلال عملية تشاركية ضمت كافة الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، ويرتكز على المحاور التالية: الشمولية الاجتماعية والمشاركة الفعالة، دعم الحكومة المصرية في بناء مناخ يساهم في تنمية وتمكين الاطفال، التعلم، حماية الطفل، وتمكين الشباب، وتبلغ الموازنة المرصودة للبرنامج خلال فترة تنفيذه 117 مليون دولار.

تطبيق النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة

تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية تطبيق النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة للشباب Generation Unlimited، والتي تم إطلاقها في مصر خلال يناير 2022، وانعقاد المجلس الاستشاري للمبادرة في نوفمبر 2022 على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، التي تستهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، وتأتي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.

المجلس العالمي لقادة المبادرة

وقد تم الإعلان عن اختيار دكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضمن المجلس العالمي لقادة المبادرة، والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة الاقتصاد على مستوى العالم من أجل دعم الجهود المبذولة من خلال المبادرة لتمكين الشباب وحشد الموارد من أجل تنفيذ المبادرة على أوسع نطاق، وترأسه كاثرين روسيل، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمديرة اليونيسيف على مشاركتها الفعالة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2022 .

الوزير الأول بسنغافورة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تارمان شانموجاراتنام، الوزير الأول بسنغافورة، والذي يشغل أيضًا مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس سلطة النقد.

خلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، فرص التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات في مختلف المجالات، في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العديد من المحاور لاسيما الفرص الاستثمارية المطروحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

خلق بيئة عمل تمكن القطاع الخاص

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة المصرية على خلق بيئة عمل تمكن القطاع الخاص وتعزز الاستثمارات في مختلف المجالات، وزيادة معدلات مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية إلى 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتة إلى الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين البلدين لاسيما في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة وتوطين الصناعات والتدريب المهني وذلك على النحو الذي يعزز رؤية الدولة وجهودها للتوسع في التحول الرقمي وتوطين الصناعات المختلفة.

وناقش الطرفان التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي تؤثر على كافة دول العالم وسبل دفع العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات.

وزيرة المالية النيجيرية

في ذات السياق التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة زينب شمسونا، وزيرة المالية النيجيرية، حيث تم التطرق إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وتأثر قارة أفريقيا بهذه المتغيرات وسبل التعاون وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات من خلال التوسع في العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اهمية التعاون بين بلدان الجنوب وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة لتحفيز التحول الأخضر، والبناء على ما تم التوصل إليه خلال مؤتمر المناخ COP27، للمضي قدمًا نحو تنفيذ أجندة أفريقيا 2063.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بدعم التنمية في بلدان قارة أفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، في مجالات عدة من بينها البنية التحتية والصحة والنقل والمياه وغيرها، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بجهود حثيثة في تعزيز استدامة المدن وتحقيق النمو الأخضر، وكذلك تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب من خلال جهود التعاون الدولي، وإمكانية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الجانب النيجيري في هذا الشأن.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على توجيه الشكر لوزيرة المالية النيجيرية على المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية خلال سبتمبر الماضي، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.

وانطلقت فعاليات «دافوس 2023»، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان «التعاون في عالم منقسم»، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث من المقرر أن تعقد على مدار انعقاد أيام المؤتمر خلال الفترة من 16-20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما تشارك في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.