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السيسي للطلاب الجدد بالأكاديمية العسكرية: «متضيعوش أي فرصة للتعلم والفهم»

كتب:

شريف سليمان
04:47 م | الخميس 19 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالطلاب الجدد في الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا: «كتير مننا ميعرفش إن البناء اللي بيتبني هنا في الأكاديمية بناء متكامل، للشخصية التي يتم استقبالها ثم إعدادها حتى تنضم للقوات المسلحة».

وأضاف خلال كلمته في أثناء تفقده الاكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، وذلك في تقرير يذيعه التلفزيون المصري: «أتمنى لكم التوفيق، هذه الفترة قد تكون صعبة، لكن لازم تعرفوا إن كل الأيام بتمر، وبكرة تفتكروا إن هيجي يوم وأنتم واقفين في نفس المكان ده، وانتو بتتخرجوا». 

وتابع: «الدنيا عمل وصبر ثم نتائج تتحقق، أتمنى لكم التوفيق، خلوا بالكم من نفسكم واستفيدوا من الوقت ده، متضيعوش الفرصة للتعلم والفهم، احترموا أنفسكم واحترموا زملاءكم، ولازم تعرفوا إن القيم اللي بندرسها هنا قيم راقية وسامية جدا، هي قيم الشرف والاحترام والانضباط والالتزام والتضحية ونكران الذات، قيم جميلة أوي إن الإنسان يتبناها ويتعامل بها مع نفسه والآخرين». 

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