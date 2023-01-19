الرئيس السيسي يشارك طلبة الكلية الحربية في بعض التدريبات

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، الكلية الحربية، ورافقه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

الرئيس يشارك طلبة الكلية الحربية في بعض التدريبات

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عدد من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومي في مقر الكلية الحربية؛ إذ اشتملت الأنشطة على عـدد مـن التمارين الرياضية التي يجرى تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعـاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.

كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة، والتي يجرى تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة، والتي أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة المستجدين من ثقة بالنفس ومستوى انضباط راقٍ، خلال فترة الإعداد العسكري.

وتفقد الرئيس السيسي عددا من مناطق تدريب الطلبة، شملت المرور على حمام السباحة التعليمي، وميادين اللياقة المطورة، وميدان «الإعداد البدني المفتوح، ومحاكي المعركة»، وشاهد خلال الأخير تنفيذ الطلبة لتمرين الرماية بمحاكي الرماية الذي يحقق الواقعية في تنفيذ التمرين، وكذا المرور على ميادين «التحدي/ كروس فيت»، وقسم الفروسية وميدان التحميل.

الرئيس يشيد بمستوى الإعداد الراقي للطبلة المستجدين

وأشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقي للطلبة المستجدين، وطالبهم بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة، التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة.

وأدار الرئيس السيسي حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد، تناول عددا من الموضوعات والقضايا التي تدور محليا وإقليميا، مستعرضا ما تنفذه الدولة المصرية من جهود في مختلف المجالات، حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح وبأساس معرفي سليم.

كما التقى الرئيس بعدد من أسر وأهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم، ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن.