الرئيس السيسي: سنعلن قريبا انقضاء موجة الإرهاب التي عانتها مصر طيلة 10 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن القوات المسلحة وبالتعاون مع الشرطة المصرية نجحت في تحقيق الكثير من النجاحات في تأمين الدولة المصرية، بما فيها محافظة شمال سيناء، مضيفا: «قعدنا 9 سنوات نبذل فيها تضحيات كبيرة من أبنائنا من الضباط وضباط الصف والجنود وحتى المدنيين».

السيسي: سنعلن الانتهاء من الإرهاب أو السيطرة عليه

وأضاف خلال كلمته أثناء تفقده الاكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، وذلك في تقرير يذيعه التلفزيون المصري، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق نجاحات عده، وقريبا سيتم الإعلان على انقضاء موجه الإرهاب التي عانتها مصر طيله 10 سنوات، «قريبا بفضل الله نعلن أن الموجة اللي قابلتها مصر خلال الـ10 سنين الأخرين تم الانتهاء منها والسيطرة عليها».

وتابع: «أنا مذكرتش ده قبل كدة في أي حديث، والكلام ده بيتحقق بالتدريج بقالنا سنوات، وكل مرة بنحقق نجاح في نجاح، وإوعى تفتكر أن النجاح بيجي بدون عمل أو صبر وتضحية، مفيش حاجة كده، والوجود اللي ربنا أوجدنا فيه أوجدنا للعمل والكد، وخلال السنوات اللي فاتت قدمت الدولة المصرية من خلال أبنائها في الجيش والشرطة والمدنيين تضحيات كبيرة سواء شهداء ومصابين أو تكلفة مالية تكبدتها الدولة ولم نذكرها من قبل».