الرئيس السيسي: حققنا إنجازات كبرى خلال الـ10 سنوات الماضية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة والمدنيين، بما حققته مصر من إنجازات كبرى في مجال مكافحة الإرهاب الذي كان موجودا طيلة 10 سنوات سابقة، قائلا: «أنا بقول الكلام ده علشان مزيد من العمل والجهد مننا كلنا وليس من القوات المسلحة فقط».

السيسي: يجب أن نتعلم أكثر ونكون جاهزين أكتر لحماية بلادنا

وأضاف خلال كلمته أثناء تفقده الاكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، وذلك في تقرير أذاعه التلفزيون المصري، أن ما تحقق خلال الـ10 سنوات الماضية كان أمرا عظيما نفتخر به ونشكر به الله سبحانه وتعالي على تحقيق ذلك النجاح، «ده حافز ودافع لينا أننا نبذل لأكثر ونتعلم أكثر ونكون جاهزين أكتر لحماية بلادنا».

السيسي: ده ثمن كبير لمنع الصراع

وتابع: «طول ما القوات المسلحة ومؤسسات الدولة تكون قوية هتقدر تجابه التحديات المختلفة، وبقدرتها وإمكانياتها إذا فرض عليها التحدي أنها تجابهه يمكن تكون بقدراتها دي تمنع التحدي من الأصل، عندما تكون قوية وقادرة ومستعدة، وده ثمن كبير لمنع الصراع لأن العملية حسابية وبتتحسب».