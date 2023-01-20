خبير قانوني لقناة «القاهرة الإخبارية»: الأزمة الاقتصادية في بريطانيا أدت إلى تفاقم التضخم

قال، بسام طبلية، الخبير القانوني، إن هناك تضاربًا في قرارات رؤساء وزراء بريطانيا المُتعاقبين، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد أخيرًا، كل هذا أدى إلى تفاقم التضخم إلى أكثر من 10%.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جومانة هاشم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن النزاع الداخلي ما بين حزب المحافظين وحزب العمال يجعل الخروج من عنق الزجاجة أمرًا صعبًا للغاية.

الحكومة عليها مُراعاة المصلحة العامة للمواطن البريطاني

وأوضح أن الحكومة عليها مُراعاة المصلحة العامة للمواطن البريطاني والعمل على التوازن بين التشريعات وعدم مُراعاة مصالح الشركات على حساب الشعب البريطاني.

وقالت نقابة «يونايت» العمالية البريطانية في وقت سابق، إن العاملين في قطاع الإسعاف سيضربون عن العمل، في سلسلة من الإضرابات الجديدة، وذلك خلال شهري فبراير ومارس، في أحدث مؤشر على تفاقم الخلاف بين الحكومة والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن الأجور.