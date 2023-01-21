الخارجية الأمريكية: الصين تحاول عزل جزيرة تايوان

أشار وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إلى انخفاض في مستوى التوتر مع الصين، معبرًا عن قلق «واشنطن» بشأن تايوان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح بلينكن ردًا على سؤال في «جامعة شيكاغو»، أن باقي العالم يتوقع إدارة العلاقة بمسؤولية، معربًا عن اعتقاده بأن «بكين» قررت أنها لم تعد تشعر بالارتياح للوضع الراهن في «جزيرة تايوان».

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى محاولات السلطات الصينية عزل «جزيرة تايوان»، كما لفت بلينكن إلى سلسلة مناورات «بكين» العسكرية. وأضاف المسؤول الأمريكي، أن «تايبيه» تلبع دورا هاما بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي نظرا إلى صناعة أشباه الموصلات.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن على بلاده و«بكين» فإقامة علاقة أكثر انسجاما مع السلام والتقدم في العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية للأنباء.

وأشار كيسنجر، خلال الحفل السنوي للعام الجديد في غرفة التجارة العامة الصينية بالولايات المتحدة في نيويوركم يوم الأربعاء الماضي، عبر الفيديو، إلى أن الاجتماع الأخير بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني «شي جين بينج» في «جزيرة بالي» الإندونيسية في نوفمبر الماضي، مؤشر جيد.