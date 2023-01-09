اقتراب 57 طائرة و4 سفن تابعة للصين من «جزيرة تايوان»

سجلت القوات المسلحة التايوانية، أمس الأحد، اقتراب 57 طائرة و4 سفن تابعة للصين من الجزيرة.

قالت وزارة الدفاع في «تايبيه» في بيان، إن خلال الفترة من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، شوهدت طائرات وسفن «بكين» في جميع أنحاء البلاد.

دخول 28 طائرة منطقة تحديد الدفاع الجوي لـ«جزيرة تايوان»

ودخلت 28 طائرة منطقة تحديد الدفاع الجوي لـ«جزيرة تايوان»، بينها 3 مسيرات من طراز «بي زد كيه 5» و6 مقاتلات«جيه 11» وطائرتان «سو 30» و 12 مقاتلة من نوع «جيه 16» وطائرتان «جيه 10» وطائرتان استراتيجيتان «أتش 6» وطائرات الإنذار المبكر «كيه جي 500».

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية، إن «تايبيه» أرسلت دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع ونشرت أنظمة صواريخ أرضية.

من جانبها، نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن قائد القوة الاستكشافية الثالثة الأمريكية المتمركزة في اليابان، اللفتنانت جنرال جيمس بيرمان، أن الجيشين الأمريكي والياباني يكثفان تعاونهما وسط نزاع محتمل مع الصين بشأن تايوان.